“Më bëri sërish një ngacmim”, Big Mama tregon se është përballur me Antonelën jashtë “BB VIP” (VIDEO)

Ekspereinca e Big Mamës në “Big Brother” zgjati shumë pak pasi ajo u largua nga shtëpia pas një debati të ashpër me Antonelën.

Gjithçka nisi pasi Antonela e akuzoi se e ka sharë në serbisht dhe Big Mama pretendoi se e ka prekur në pikën e dobët duke shpërthyer në një breshëri ofendimesh.

Më pas Antonela u eliminua nga publiku dhe la shtëpinë vetëm disa ditë pas Big Mamës për tu takuar me të në studio. Kur u pyetën nëse do të takoheshin në prapaskenë vajzat ishin të prera se kjo gjë nuk do të ndodhte, por Big Mama zbuli së fundmi në “Ftes në 5” se është takuar me Antonelën të parukieria.

Antonela i ka hedhur një ngacmim Big Mamës por kësaj here, kjo e fundit e ka kaluar me sportivitet.

“U takuam me Antonelën mbrëmë dhe më parë në parukeri u takuam. Erdhi, më bëri një ngacmim, e kalova me të qeshur. Nuk jam pishman për asgjë që kam bërë, por e di që njeri i drejtë dhe i sinqertë po dëshmohet dhe e di që e drejta zhytet por nuk mbytet. Nuk jam ndikuar aspak. Dje u ndjeva pak mirë me thënë të drejtën. Për dalje nuk jam penduar, më vjen pak keq por nuk jam person që përlahet dhe nesër përqafohet. Nuk banoj dot me një njeri që nuk flas.”- tregoi Big Mama në emisionin “Ftesë në pesë.”