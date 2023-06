Me 14 valixhe në udhëtim, këngëtarja e njohur shqiptare bën lëmsh aeroportin

Një karrocë të ngarkuar me 14 valixhe ka marrë këngëtarja e njohur shqiptare me famë botërore, Rita Ora. Rita mbërriti në Aeroportin e Sidneit të premten pas përfundimit të xhirimeve në The Voice.

Këngëtarja, 32 vjeç, i kërkoi stafit të merrte një karrocë të ngarkuar me 14 valixhe duke habitur të gjithë me numrin e valixheve që kishte sjellë me vete.

Këngëtarja mori vëmendje me një veshje tepër elegante tërësisht të zezë.