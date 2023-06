Mbrëmja e maturës 2023/ Të kuruar në detaje, si shkëlqyen djemtë dhe vajzat nga gjithë Shqipëria (FOTO&VIDEO)

Pas ciklit 3-vjeçarë të gjimnazit, dhe pasi hoqën stresin e provimeve, maturantët janë siguruar që mrëmja e maturës të jetë dita më e paharrueshme për to.

Studentët kanë mbushur rrjetet sociale me postime të ndryshime, ku si çdo vit i përkushtohen për një kohë të gjatë kësaj ditë.

Vajzat të veshura me fustanet më të mira dhe djemtë me kostumet e veçanta, pa harruar patjetër makinak luksoze. As kreativiteti nuk mungoi.

Diku një maturant i ka propozuar për martesë, dashurisë së tij që e ka gjetur në bankat e gjimnazi diku tjetër pasarelat para qytetit kanë marrë vëmendje./albeu.com/

