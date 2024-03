Martohet djali i miliarderit indian, 5.8 milionë euro për performancën e Rihanës!

Gjigantët globalë të teknologjisë, yjet e Bollywood-it, yjet e popit dhe politikanët po udhëtojnë për në Indi për ngjarjen e miliarderit indian Mukesh Ambani këtë fundjavë për martesën e djalit të tij.

Rihanna ka mbërritur në Jamnagar për festën para dasmës. Për performancën, ajo do të paguhet 5.8 milionë euro, sipas “MailOnline”.

Në total, festimet do të kushtojnë 140 milionë euro. Vetëm kontrata e kateringut thuhet se do të jetë me vlerë rreth 24 milionë euro.

Anand Ambani, 28 vjeç, do të martohet me 29-vjeçaren Radhika Merchant korrikun e ardhshëm, por festimet tre-ditore tashmë kanë filluar në Jamnagar, Gujarat. Tregtari vjen nga një familje e pasur aktive në industrinë farmaceutike.

Përveç Rihanna-s, lista e të ftuarve përfshin iluzionistin David Blaine dhe aktorin e Bollywood-it Diljit Dosanjh, si dhe themeluesin e Microsoft-it, Bill Gates, shefin e Meta-s, Mark Zuckerberg dhe disa liderë aktualë dhe ish-politikë, sipas listës së publikuar nga Reliance.