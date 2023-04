“Luizi ka lidhje me alienët”, habit kozmetologu: Tiparet e tij po studiohen (VIDEO)

Gazmend Ujkashi, i deklaruar si fans i Luizit prej kohësh dhe sot, ndërsa po komentonte mbi intuitën e tij në BBV bëri një deklaratë që habiti studion.

“Ndoshta kjo do t’iu duket si konspiracion, por Luizin e kanë marrë në studim jashtë se është bërë viral. Është një dyshim se Luizi ka tiparet e një jashtëtokësori. Unë s’ e them kot”, tha ai, ndërsa kjo deklaratë shkaktoi shumë të qeshura në studio në “Ftesë në 5” me Bieta Sulon u diskutuan disa nga ngjarjet më të komentuara nga Big Brother Vip.