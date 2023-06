Po përflitet se Luizi do jetë opinionist në sezonin e ardhshëm të Big Brother Albania Vip 3. Duke qenë se Arbër Hajdari deklaroi më herët se nuk do jetë më opinionist i formatit reality, mbase vendin e tij do e zërë këngëtari.

Lajmi është në kuadër të thashethemeve dhe asgjë nuk është zyrtare deri tani.

Pas daljes nga BBV Luizi ka nisur menjëherë me koncertet, ku pas turit në SHBA, pritet të shkojë në Londër.