Luana Vjollca e pranon: Jam shumë e dashuruar, por ja me kë (VIDEO)

Së fundmi Luana Vjollca një ndër moderatoret më të pëlqyera për publikun ka dhënë përgjigjen ku pasi shumë njerëz kishin si pyetje.

“A je e dashuruar”? Megjithatë, Luana thotë se është e dashuruar me punën duke anashkaluar kështu edhe pyetjen.

“Jam shumë shumë shumë e dashuruar domethënë, e rikuptova në këtë sezon që jam shumë e dashuruar… me punën.”, u shpreh Luana.

Moderatorja zbuloi gjithashtu disa detaje rreth emisionit, E pyetur për idenë e emrit, Luana u shpreh: “Mendova çfarë janë shqiptarët? Shumë e thjeshtë: Zemër Luana.” Moderatorja gjithashtu tregoi se emisioni do të jetë i ngjashëm me “Shiko Kush Luan” dhe do të ketë të ftuar personazhe të shoWbzit shqiptar dhe të huaj.