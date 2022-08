Loredana “shpërthen” papritur: Më kërkuan të shisja Mozzik

Loredana është një ndër reperet më në zë të momentit. Së fundmi, ajo ka publikuar një postim të gjatë në Instastory.

Ajo ka shpërthyer ku ka theksuar se shumë i kanë kërkuar që të ‘shesë’ ish-bashkëshortin, Mozzik.

Mirëpo, më tej Loredana thekson se ajo nuk shet askënd.

Postimi i Loredanës:

Asnjë nuk e kishte këtë urrejtje që kisha unë… asnjë. Po si e thonë? Zoti vë në provë më të fortët, dhe po dreqin isha shumë e fortë!!!! Për familjen time për fëmijën tim dhe për të gjithë ata që më kanë dashur gjithmonë që nga dita e parë… Unë u dëshpërova për çdo gjë, donit të më ndërpresni thirrjen? Të më përfshinit? F*** you. Dëshironit që unë të zbuloja familjen time për ta bërë fytyrën time më të pastër? F*** you, doje që unë të shisja ish-burrin tim që të përmirësoja reputacionin tim? F*** you. Unë as nuk i shes askujt as personin që më urren papritur, sepse ai bën gabime. Unë kam qenë personi më besnik në të gjithë industrinë, të gjithë ata që më njohin kanë qenë gjithmonë kaq të habitur sa cool jam në të vërtetë. Por askush nuk guxoi të thoshte në sy të publikut LORI ËSHTË SËRISH E FTOHTË. Të gjithë të tjerëve që kanë vazhduar të më duan edhe sot e kësaj dite, BETOHEM SE DO IU DUA DHE NUK DORËZOHEM KURRË.