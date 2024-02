Librat më të mirë të të gjitha kohërave që duhet t’i lexoni

Më poshtë kemi paraqitur disa sugjerime librash të cilët duhet t’i keni dhe ti lexoni të paktën një herë në jetën tuaj

Anna Karenina nga Leo Tolstoy-Ky roman sillet rreth jetës së Anna Kareninës, një gruaje me shoqëri të lartë, e cila, e pakënaqur me martesën e saj pa dashuri, fillon një lidhje pasionante me një oficer simpatik të quajtur Konti Vronski, ku kjo aferë skandaloze çon në rënien e saj shoqërore. Libri eksploron tema të tilla si dashuria, martesa, besnikëria, normat shoqërore dhe kërkimi njerëzor për lumturinë.Madame Bovary nga Gustave Flaubert-Është një roman tragjik për një grua të re. E pakënaqur me jetën e saj, ajo nis një sërë lidhjesh jashtëmartesore dhe kënaqet me një mënyrë jetese luksoze në përpjekje për t’u shpëtuar banaliteteve dhe zbrazëtirës së jetës provinciale. Dëshira e saj për pasion dhe eksitim e çon atë në një rrugë të rrënimit financiar dhe dëshpërimit, duke rezultuar përfundimisht në një fund tragjik.

Lufta dhe Paqja nga Leo Tolstoy- Ky roman paraqet një panoramë të shoqërisë ruse dhe zbritjen e saj në kaosin e luftës. Ai ndjek jetën e ndërlidhur të pesë familjeve aristokrate, betejat e tyre, romancat dhe udhëtimet personale nëpër periudhën e trazuar të historisë. Rrëfimi eksploron temat e dashurisë, luftës dhe kuptimin e jetës.

The Great Gatsby nga F. Scott Fitzgerald-I vendosur në verën e vitit 1922, romani ndjek jetën e një milioneri të ri dhe misterioz, stilin e tij të jetesës ekstravagante në Long Island dhe dashurinë e tij obsesive për një ish-debutuese të bukur. Ndërsa historia shpaloset, zbulohen sekretet e errëta të milionerit dhe realiteti i korruptuar i ëndrrës amerikane gjatë epokës së xhazit.

Lolita nga Vladimir Nabokov-Romani tregon historinë e një burri me një obsesion shqetësues për vajzat e reja, ose “nimfetë” siç i quan ai. Obsesioni i tij e bën atë të përfshihet në një marrëdhënie manipuluese dhe shkatërruese me njerkën e tij Lolitën. Rrëfimi është një eksplorim i diskutueshëm i manipulimit, obsesionit dhe narracionit jo të besueshëm.

Middlemarch nga George Eliot-I vendosur në qytetin fiktiv anglez të Middlemarch gjatë fillimit të shekullit të 19-të, romani eksploron rrjetën komplekse të marrëdhënieve në një shoqëri të lidhur ngushtë. Ai ndjek jetën e disa personazheve, kryesisht Dorothea Brooke, një grua e re me zjarr idealist dhe Tertius Lydgate, një mjek i ri ambicioz, të cilët të dy përballen me pritshmëritë shoqërore, dëshirat personale dhe dilemat morale. Historitë e tyre ndërthuren me një tapiceri të pasur të banorëve të tjerë të qytetit, duke pasqyruar tema të dashurisë, martesës, ambicies dhe reformës, duke bërë një koment të thellë mbi gjendjen njerëzore.

Aventurat e Huckleberry Finn nga Mark Twain-Romani ndjek udhëtimin e një djali të ri të quajtur Huckleberry Finn dhe një skllavi të arratisur të quajtur Jim teksa udhëtojnë poshtë lumit Misisipi me një trap. I vendosur në jugun amerikan përpara Luftës Civile, historia eksploron tema të miqësisë, lirisë dhe hipokrizisë së shoqërisë. Nëpërmjet aventurave dhe takimeve të ndryshme me një mori personazhesh shumëngjyrëshe, Huck lufton me vlerat e tij personale, shpesh duke u përplasur me normat shoqërore të kohës.