Ledion Liço zbulon surprizën për prime-n e së shtunës: Është përfolur shumë që…

Gjatë prime-t të së shtunës, në shtëpinë më të famshme në Shqipëri “Bib Brother Vip”, do të jetë i ftuar fituesi i edicionit të kaluar, Luiz Ejlli.

Ledion Liço, tha se kohët e fundit është përfolur shumë për këtë gjë, por ai do të ndajë mendimet dhe opinionet e tij për situatat në shtëpi.

“Është përfolur më së shumti këtë kohë, a do të hyjë, çfarë do të bëjë. E kam fjalën për fituesin e edicionin të kaluar të “Big Brother VIP”. Luiz Ejlli do të jetë i ftuar të shtunën, ku do të na shoqërojë gjatë gjithë mbrëmjes”, tha moderatori.

Kujtomë që; në nominim këtë javë janë Françeska, Ilnisa, Roza dhe Sara Karaj, ku njëra prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën.

Votimi për publikun është për banoren që duan të shpëtojnë.