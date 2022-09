La “Përputhen” për “Dancing”, Olsa i dërgon një mesazh publikisht Bora Zemanit pas puntatës së parë (FOTO LAJM)

Ditën e djeshme nisi sezoni i ri i Për’puthen, këtë herë nën drejtimin e Ori Nebiajt dhe me disa ndryshime të tjera, si për shembull, tani janë djemtë ata që “zgjedhim” vajzat.

Gjithsesi, pas nisjes së sukseshme, autorja Olsa Muhameti ka pasur diçka për të thënë edhe për ish-prezantuesen, Bora Zemanin, me të cilën ka një miqësi përtej ekranit.

Kështu, bashkangjitur me dy foto ku shfaqen bashkë, Olsa fillimisht shkruan se e vlerëson Borën në çdo aspekt, profesional e njerëzor dhe e konsideron veten me fat që e ka njohur dhe ka punuar me të. Sigurisht i ka shprehur edhe dashurinë e pret me padurim ta shohë në “Dancing With the Stars”.

Me të njejtën dashuri, nostalgi e respekt Bora shprehet ndaj Olsës, duke e quajtur largimin e saj “ndarje e bukur”. Sa i përket ekranit se për kafe meda duket do shihen shumë shpejt.