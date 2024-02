Kylie shfaqet me një model të ri flokësh dhe njerëzit s’po ndalen së komentuari

Kylie bëri një tjetër ndryshim në pamjen e saj që duket se i ka lënë pa fjalë ndjekësit virtualë dhe jo vetëm! Përmes një fotoje në Instagram, Kylie prezantoi modelin e ri të flokëve pixie duke pozuar para një muri të bardhë teksa një dritë shkëlqente mbi të.

Ajo tërhoqi vëmendjen e të gjithëve, pasi njerëzit vërshuan në komente, duke e krahasuar me të ëmën, Kris Jenner. Komentuesit mendojnë se ka ngjashmëri të madhe mes të dyja, sidomos me modelin e fundit të flokëve të 26-vjeçares. Kylie, përpos ndryshimit, i dërgoi edhe një mesazh të ëmës duke shkruar në foto: “Kris Jenner po dridhet!”

Motra e vogël e klanit Kardashian-Jenner asnjëherë njihet si një prej V.I.P-ave që eksperimenton me modelet e flokëve. Flokët bionde platin, u zëvëndësuan pak kohë më parë me një nuancë blu të akullt, ndërsa muajin e kaluar ajo zgjodhi të shfaqet me flokë rozë në një selfie në Instagram.