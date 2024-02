Kylie Jenner tregon linjat e saj mbresëlënëse me një fustan të ngushtë, nga koleksioni i saj i ri “Khy”

Kylie Jenner tregoi format e saj mahnitëse në një minifustan nga linja e saj pranverore, e zbuluar së fundmi për kompaninë e saj të veshjeve “Khy”.

Nëna e dy fëmijëve, 26 vjeçe, shfaqi çdo kthesë në trupin e saj me një fustan të ngushtë me mëngë të shkurtë dhe një lidhese e bukur mbi supe në anën tjetër.

Ylli i “Keeping Up With the Kardashians” po dilte nga zyrat e “Khy” në Calabasas, Kalifornia, kur u pa, shkrua DailyMail.

Kylie mbante një çantë të madhe lëkure ngjyrë kafe mbi njërën supe.

Themeluesja e “Kylie Cosmetics” ndau linjën më të fundit të “Khy”, të quajtur “Drop 004”, në një video në Instagram.

Ajo modeloi të njëjtin fustan që veshi në zyrë me ngjyrat e tjera të disponueshme të bardhë dhe rozë shumë të zbehtë,