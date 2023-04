Kusht produksionit? Luizi i vendosur: Nëse nuk dal finalist do iki nga shtëpia (VIDEO)

Luiz Ejlli është shprehur mbrëmjen e djeshme se nëse nuk del finalist do të largohet nga shtëpia e “Big Brother”. Teksa po bisedonte me Krist Aliajn dhe Dea Mishel, këngëtari tha se do e linte lojën nëse kjo e fundit del finalistja e parë.

E pyetur nga Dea se pse do e bënte një gjë të tillë, Luizi u shpreh se ‘e sheh të dobët’ atë.

Pjesë nga biseda:

Kristi: Unë nuk do vij pas teje ta kërkoj atë gjë, nuk kam ardhur asnjëherë. E ke gabim. Atë ke bërë ti

Luizi: Un? ju kam gjurmuar të gjithëve. T’ju kisha lënë me ik do ishit ju finalistët e parë, jo unë

Dea: Atë nuk e di se kush do jetë finalisti i parë

Luizi: Unë dal

Dea: E ke vendosur?

Luizi: E vdekur

Dea: Po sikur të mos dalësh?

Luizi: Dal prej shtëpie, të rri kot?

Dea: Pse kot?

Luizi: Me më mundur Dea

Dea: Pse ça kam unë mos të të mund?

Luizi: Shumë e dobët

Dea: Pse jam e dobët, se nuk kam bërë atë që bën ti?

Luizi: Thjesht s’ke bërë asgjë

Dea: Po për mua je ti i dobët

Luizi: Ok, e drejta jote

Dea: Se ke bërë gjëra të shëmtuara