Kush është fituesi i këtij “Big Brother VIP”? Mesazhi që dha Ilir Shaqiri brenda shtëpisë (VIDEO)

Ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Ditën e sotme në kuadër të një loje brenda shtëpisë është futur fituesi i edicionit të parë i këtij formati, Ilir Shaqiri. Ajo që bie menjëherë në sy është se si Iliri takon Luizin dhe i ofron atij një cigare, teksa nis edhe bisedën me banorët e tjerë. Ndër të tjera ai ka patur një bisedë me Luizin dhe me banorët e tjerë rreth kurioziteteve të tyre për të ditur infomacione nga jashtë dhe se si shihen ata nga audience. Luizi e ka pyetur Ilirin se kush fiton sipas tij dhe balerini është shprehur:

Iliri: Kush ka hyrë i parë do dal i fundit…

Luizi: Olta ka hyrë

Iliri: Ti hyre i fundit, por ndoshta është anasjelltas këtë vit…