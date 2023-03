Kush doni të ikë sonte nga BBV, Luizi, Armaldo apo Kristi?

Nominimi i fortë mes Luizit, Armaldos dhe Kristit ka qenë kryefjalë e të gjitha bisedave në shtëpinë e Big Brother Albania këtë javë. Të nominuarit dhe banorët e tjerë janë përfshirë në biseda e debate, ndërsa nuk kanë nguruar të shprehin me bindje dhe se cili do të dalë sonte.

Spektakli i sotëm i Big Brother po pritet nga të gjithë me kuriozitet për të mësuar se cili nga të tre banorët do të lërë përfundimisht shtëpinë.

Kristi është nominuar njëherë nga shtëpia, por bileta e fatit e ka rikthyer atë sërish mes banorëve. Armaldo dhe Luizi gjithashtu janë nominuar disa herë, por falë mbështetjes së publikut janë ende në shtëpinë e Big Brother.

Nominimi i kësaj jave duhet theksuar se është një treshe mjaft e fortë dhe të tre banorët kanë fituar zemrën e publikut. Që të tre, i janë bashkuar formatit që në ditën e parë, më 24 dhjetor.

Çfarë do të ndodhë me aleancat, si do të ndryshojë loja dhe kush do të lërë sot shtëpinë? Të gjitha këto i mësoni sonte, bashkë me emrin e të eleminuarit. Sipas banorëve, Armaldo është më i rrezikuar për shkak të debateve dhe “skemave” të ditëve të fundit, ndërsa të tjerët mendojnë se Kristi nuk ka çfarë jep më.

Ama, të gjithë janë në një mendim kur vjen fjala për Luizin, sipas banorëve ai as që diskutohet të lërë shtëpinë kaq herët.