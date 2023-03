“Kur e di çfarë vajze ke, nuk ka arsye të ndërhysh”, Ilir Shaqiri thumbon hapur Sabianin?

Balerini i njohur shqiptar Ilir Shaqiri ka folur sërish për eksperiencën e tij në edicionin e parë të “Big Brother Vip Albania”.

Teksa ishte i ftuar në programin “Më prit në fundjavë”, Iliri u pyet nëse do të bëhej sërish pjesë e këtij formati. Balerini u përgjigj me një jo të prerë, vetëm në rast se do të organizohej një edicion vetëm me fitues.

Po nëse vajza e tij Emily ndodhej në këtë edicion, a do të bëhej ai pjesë e shtëpisë?

“Jo, nuk do futesha. Kur njeriu është mazhoren e mbi të gjitha kur di çfarë vajze ke, nuk ka arsye pse të futesh apo ndërhysh”, përfundoi Iliri, përgjigja e të cilit duket si një thumb për futjen e Sabianit në BBV2 për Keisin.