Krist Aliaj: Po të doja e kisha kap Kiarën

Një deklaratë e Krist Aliajt për Kiara Titon, po bën jo pak bujë në rrjet.

Në një diskutim me Kiarën dhe Luizin, Kristi u shpreh se nëse do të donte do ta kishte bërë Kiarën për vete.

Kristi: Po ta doja Kiarën e kisha kap me kohë.

Kiara: Kujdes me kto deklarata, sa i sigurt je?

Kristi: 100% i sigurt. Kapur në sensin që po të kisha interes do të isha me ty.

Prej dy javësh tashmë dyshja Kiara Tito dhe Luiz Ejlli janë afruar shumë me njëri-tjetrin, me Luizin i cili nuk lë moment dhe hapsirë pa i shkuar nga pas Kiarës dhe me këtë të fundit e cila duket se pak nga pak “po shkrin”.

Gjatë këtyre ditëve sidomos përpos ndonjë përplasjeje, kemi parë edhe shumë përqafime dhe puthje nga ata, por ende një konfirmim të një romance mes tyre.

Më herët Luizi i ka bërë një kërkesë të veçantë moderatores duke i kërkuar të largohet nga debatet me banorët e tjerë, të cilët po epërdorin sipas tij për të sulmuar atë.

Ndër të tjera ai i ka thënë se e vetmja gjë që mund ta nxirrte nga vetja në atë “reality-show” do të ishte nëse Kiara do të cënohej.