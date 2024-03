“Kopjoni Luizin & Kiarën”/ “Shpërthen” Sara Gjordeni: Ajo ka 13 ex-a

Durimi i Sara Gjordenit kaq e pati. Një komentues e “akuzoi” se po përpiqet të kopjojë me Bardhin, çiftin e njohur Kiara-Luiz të cilët gjithashtu e nisën romancën në shtëpinë e “Big Brother Vip 2”

Sara ka degraduar në ofendime ndaj moderatores, në përgjigjen që i ka dhënë ku shprehet: “Hundën dhe buzët. Unë 3 exa Kiara 13. Ec qarkullo”

Kjo nuk është hera e parë që Sara përballet me komente të tilla, megjithatë me këtë përgjigje ish-banorja sapo shpalli “luftë” të hapur me moderatoren dhe jemi gjithë sy e veshë për reagimin e kësaj të fundit.