Konflikti që përfundoi në dyert e gjykatave, çfarë ndodhi me dy-ish fermerët

Xhensila Pere ishte e ftuara e parë në podcast-in e Ermal Qorit “N’SPAK”. Xhensila njihet si modele, por edhe si një nga personazhet pjesmarrëse të “Reality Show”-ve më të famshme në Shqipëri. Pere ka rrëfyer të pathënat nga eksperienca e saj e fundit në emisionin “Ferma VIP”. Ajo u ndal dhe tek konflikti me ish-fermerin Robert Aliaj. Dyshja ishin pjesë e emisionit, por me vete sollën dhe një konflikt i nisur kohë më parë. Xhensila rrëfeu për “N’SPAK” se kanë lënë pas çdo gjë dhe janësqaruar me njëri-tjetrin.

Pjesë nga biseda:

Ermal Qori: Ishte Robert Aliaj ai që e bëri më të veçantë eksperiencën tënde në “Ferma VIP”?

Xhensila Pere: Të gjithë, por dhe Roberti patjetër. Roberti është ai që është dhe pse njerëzit presin që un t’a shaj, por jo. Nuk e kam bërë kurrë. Nuk kam treguar kurrë mungesë respekti. Un përpoqa që t’a kuptoj dhe veprimin e tij. E kisha pak të pakuptueshme rikthimin e debatit sapo unë u bëra pjesë e fermës. Por me kalimin e kohës e kuptova dhe ai e kuptoi që i kishte rënë njeriut të gabuar

Ermal Qori: Ti nuk e ke hedhur në gjyq apo jo?

Xhensila Pere: Jo nuk e kam hedhur

Ermal Qori: Do t’a bësh?

Xhensila Pere: Do t’a bëja, kisha bërë çdo gjë gati dhe në moment të fundit vendosa jo për hirë të figurës që ai përfaqëson

Ermal Qori: Ke pasur ti debate me të jashtë fermës?

Xhensila Pere: Jo, jo jashtë fermës i dhamë dorën njëri-tjetrit dhe u rikthyem atje ku e kishim lënë para debatit. Ne kemi pasur shumë respekt për njëri-tjetrin deri në momentin që ndodhi ajo që ndodhi

Xhensila ndër të tjera zbuloi “të fshehtat” e izolimit në fermë ku u ndal tek ambienti që kishin krijuar pjesëmarrësit e tjerë. Xhensila shpreh se e ka shijuar dhe i ka pëlqyer shumë jetesa me fshatin.

“Eksperiencë shumë e vecantë, e shijova nga mënyra si ishte ndërtuar. Më ngacmonte pjesa e kafshëve, bagëtive, mënyra se si ishte ndërtuar ambienti dhe nga konkurrentët aty brenda. Doja të shihja a ishte vërtet ashtu ai ambienti si familje nga personazhet dhe po ishte vërtetë ashtu. Më pëlqeu jetesa me fshatin. Më ktheu pas në kohë kur na çonin prindërit në fshat. I di ti përdor veglat e punës në fshat. Unë përshtatem”, rrëfeu Xhensila Pere.