Kolegët e nxjerrin zbuluar, Cubi Metkaj do të futet nesër në Big Brother Vip?

Duket se tashmë nuk ka më dyshime, për faktin se aktorja Cubi Metkaj do t’i bashkohet garës së “Big Brother Vip 3”. Këtë gjë e ka zbuluar stafi i “Zgjohu me MCN”, ku aktorja ishte si prezantuese, teksa sot është përshëndetur me kolegët e saj.

“Miq të Zgjohu me MCN, nga sot Cubi, kjo mistrecja që na bënte të qeshnim me lot me humorin e saj ka vendosur të ndjek një rrugëtim të ri. Kjo buqetë me trëndafila është pak për ti shprehur mirënjohjen e plotë për gjithçka që i dha këtij formati që nga fillimi i saj. Suksese Cubi, suksese yll Të duam” – thuhet në një postim në rrjetet sociale, krahas fotove të Cubit me kolegët e saj dhe me një tufë me trëndafila.

Mbetet të shihet nëse Cubi do të prezantohet që në spektaklin e mbrëmjes së nesërme (e shtunë) si konkurrente e re e Big Brother Vip, apo duhet të presim spektaklin e të martës.

Cubi edhe më herët e ka konfirmuar se do të bëhe pjesë e Big Brother Vip, ku një intervistë të puntatës së shkuar në “BB Fun Club” u shpreh “një gjë është e sigurtë, që unë do futem me tanga”.

Ndërkohë, pak ditë më parë, në një intervistë për emisionin “Ndryshe”, Cubi Metkaj u shpreh: “Misioni më pëlqen. Do ta bëj çorap Ilnisën me Meritonin.”.