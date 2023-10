Kiara zbulon nepsin e çuditshëm të shtatzënisë, s’mund të mungonte komenti i Luizit (VIDEO)

Prej ditësh në media qarkullon lajmi se Kiara dhe Luizi do bëhen prindër. Lajmi i bukur tashmë është konfirmuar edhe nga burime pranë çiftit e pritet vetëm që Kiara e Luizi ta bëjnë publik.

Ndërkohë së fundmi Kiara ka bërë një postim në InstaStory ku tregon dhe nepsin që e ka kapur: bukë, djath, hudhra.

Ajo i ka bërë dhe ‘tag’ Luizit e ky i fundit i ka çuar një mesazh ku i thotë se është i lumtur që janë inatosur me njëri-tjetrin pasi kështu Kiara nuk do i fle pranë me erën e hudhrave. Ky mesazh ka shkaktuar të qeshura te Kiara, e cila e ka publikuar edhe për fansat.