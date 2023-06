Kiara Tito apo Bora Zemani, cila është moderatore më e mirë? Kë zgjedh Olsa Muhameti

Olsa Muhameti, ka folur ditën e sotme për bashkëpunimin me Kiara Titon në programin “Kepi i Vipave”.

Ajo u pyet në lidhje me të dhe Bora Zemanin se me cilën prej moderatorëve ndihet më mirë. Olsa tha se është herët për të bërë krahasime mes dy vajzave.

Gjithashtu tregoi edhe disa mesazhe që kishte marrë nga Bora pak ditë më parë në lidhje me programin e saj të ri.

“Është herë për ta thënë. Di të them që tani që ma kujtuat Borën më ka marrë malli shumë për Borën. Më ka shkruar para tre ditësh. Më tha që si po ndihesh, si po shkon. Më ka marrë malli shumë për Borën”, tha ajo.

E pyetur për bashkëpunimin me Kiarën si moderatore, Olsa tha se me atë nuk njihen shumë mirëpo tha se deri tani bashkëpunimi po ecën mirë.

“Unë me Kiarën njihshim shumë pak, nuk kemi punuar kurrë bashkë, kemi 5 ditë që qëndrojmë bashkë, më pëlqen se është profesionaliste, nuk e reflekton as tek ne as tek stafi famën, është modeste, është e para që vjen në setin e xhirimit. Është korrekte, është pjesëmarrëse në të gjitha hallkat e programit, është një fillim bashkëpunimi i mirë”, tha Olsa.