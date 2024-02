Kiara flet për herë të parë për gjërat që e tërheqin tek Luizi

Moderatorja e njohur dhe shumë e dashur për publikun Kiara Tito, u është përgjigjur pyetjeve të fansave të saj në “Instagram”.

Ajo ka folur rreth shtatëzanisë, kujdesit që ka ndaj vetes por ajo çfarë ra në sy ishin dy karakteristika që ajo ka nxjerrë në pah dhe që i dashuron te bashkëshorti i saj, Luizi.

“E kam mësuar që në Big por nuk e dija që do e kishte kaq shumë të theksuar dhe jashtë shtëpie. Qetësia dhe durimi, dhe kur unë jam me ‘hormonet e shtatëzanisë’. Po si mo Luiz nuk u bëre njëher me nerva”?- shkruan Kiara.