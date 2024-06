Këto dy shenja të zodiakut do të krijojnë kontakte të reja sot

Me Hënën në Peshore, java fillon me një ritëm të qetë. Tribuna e saj me Merkurin dhe Venusim tek Binjakët, do të na bëjë më komunikues, simpatikë madje dhe humoristë.

Mirëpo janë dy shenja të zodiakut që nuk do të gjejnë qetësi sot, do të jenë të zhurmshëm, do të nxjerrin në pah gjithçka që kanë, do të jenë në ekstroversion dhe mundësisht të japin një recital në flirtim dhe gjueti dashurie. Këto dy shenja janë Peshorja dhe Binjakët.

Është e mundur që ata duan të hapin horizontet e tyre, rrethin e tyre të njohjeve, të fillojnë një hobi të ri, të takohen me miqtë e ngushtë dhe shoqërinë e tyre ose të rrisin pushtimet e tyre të dashurisë. Megjithatë, disa prej tyre mund të zhvillohen shpejt në një romancë.