“Ke vlera si njeri”/ Jetmiri i tregon Julit se çfarë pëlqen tek ai

Debatet në shtëpinë e “Big Brother Vip” duket se ja kanë lënë vendin batutave dhe vlerësimeve të sinqerta.

Kjo falë sfidës së re të “Vëllait të Madh”, i cili përmes zarfit të bardhë bëri me dije se banorët duhet t’i shprehin “dashurinë” njëri-tjetrin. Secili prej banorëve ka tërhequr nga një gogël me emrat e të gjithëve dhe cilido emër që i bie secilit do i shprehë një vlerësim ose mendim personal pozitiv.

Jetmiri kishte në dorë emrin e Julit. Ai veçoi si disa nga cilësitë pozitive të aktorit, sinqeritetin, dashamirësinë dhe vlerat që ka si njeri.

