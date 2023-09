“Kapa burrin me dashnoren”, zbulohen prapaskenat nga provat e “Dancing With The Stars”

Një nga çiftet e “Dancing with the stars” këtë sezon janë Atalanta dhe Luixhino. Së fundmi Atalanta ka postuar një foto ku shfaqet me fituesen e sezonit të kaluar dhe Sarën dhe Luixhinon.

“Kapa burrin me dashnoren…”, shkruan ajo.

Të tre ishin të buzëqeshur në foton të cilën e kanë shoqëruar me emoji duke qeshur. Mesa duket Sara e përkrah partnerin e saj skenik edhe në Dancing With The Stars 2.