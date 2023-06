“Kam VIDEO”, Rezart Veleshnja: Prezantues të njohur më keq se Safeti

Video-skandali i ish-kryebashkiakut të Kukësit, Safet Gjici shokoi opinionin publik ditën e djeshme.

Për këtë ka reaguar dhe aktori i njohur Rezart Veleshnj, i cili ka ngritur disa akuza të forta

Nëpërmjet një postimi në Instagram, Veleshnja shprehet se në vendin tonë ka prezantues të njohur emisionesh, të cilët kanë skandale më të mëdha se ai i Gjicit. Sipas tij, janë të dokumentuara me video, dhe shumë shpejt do bëhen publike.

“Ka gjëra më të mëdha Shqipëria, po avash-avash do dalin dhe këto gjëra si kjo e Safetit dhe pastaj do kuptoni që kjo e Safetit ishte shumë e vogël. Ka nga këta prezantuesit e emisioneve, ka shumë. Po janë me fakte, kemi dhe video. “- tha Veleshnja.