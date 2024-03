“Kam dëgjuar që është bërë nënë”/ Graniti flet për raportin me Fifin

Ish-banori i “Big Brother Vip 2”, Granit Cana ka folur në një intervistë për emisionin RTV. Dukagjini për raportin e tij me artisten nga Kosova, Fifi e cila prej kohësh është zhvendosur në Tiranë. Teksa e uron që është bërë nënë, Graniti thotë se nuk ka patur shumë kontakte me këngëtaren pas daljes nga “BBV2”, por ruajnë një raport shumë miqësor me njëri-tjetrin.

Gazetarja: Si qëndron raporti yt me Fifin?

Graniti: Shyqyr zotit, kam dëgjuar që është bërë nënë. Edhe sa kam parë, sa kam dëgjuar, sepse nuk jemi në kontakt më me të e di që është e lumtur. I uroj më të mirat e jetës. Unë e kam atë si shoqe, jemi kuptuar me njëri-tjetrin. Të gjitha të mirat ja uroj.