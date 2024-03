Juli përplaset ashpër me Romeon: A ka mundësi mos ta bësh viktimën dhe ta qepësh gojën kur të flas unë

Gjatë diskutimit në Big Brother VIP rreth veprimit që bëri Ledjona ndaj Romeos duke i thyer vezën në kokë ka pasur një përplasje mes këtij të fundit dhe aktorit Julian Deda.

Pjesë nga përplasja mes tyre:

Juliani: Veprimi i Romeos me orizin është po një shpërdorim i një produktit të sponsorit

Romeo: Po pse e dredh

Juliani: Po pusho mor burrë!

Romeo: Hajde ma argumento pse qenka ashtu

Juliani: A ka mundësi mos ta bësh viktimën dhe ta qepësh gojën kur të flas unë njëherë e përgjithmonë. Ore çfarë është ky more? A ka mësuar ndonjë gjë nga televizioni ky njeri apo jo? Po ta shikoni është ky zotëria që thotë direkt, ky e ka fajin. Sepse do që ta dënoj unë Ledjonin, sesi mund ta bëj unë këtë nuk e di.

Ledioni: Juli, po ti pse i kërkon Heidit të dënojë Eglën?

Romeo: Hajde jep içik përgjigjie

Juliani: Po qepe gojën o injorant

Romeo: O gagaç!