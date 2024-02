Jul Deda forcon pozitat në “Big Brother VIP”, shifrat favorizojnë aktorin e humorit! Si renditen konkurrentët

Ndonëse ka vetëm pak javë që ka nisur edicioni i tretë i “Big Brother”, publiku i ka krijuar tashmë të preferuarit e tyre. Veç përballjes në votime, ku janë shpallur tashmë të preferuarit e shtëpisë, një “luftë” e ashpër bëhet edhe për ndjekës në rrjetet sociale. Si çdo javë, “Top Albania Radio”, bën edhe klasifikimin, duke nxjerrë personazhet që më së shumti po preferohen në rrjetet sociale.

Egla Ceno ka shtuar vetëm 100 ndjekës nga java e kaluar. Duket se dinamikat në lojë dhe vendosja e saj përballë disa debateve është përkthyer me shumë pak ndjekës të shtuar në rrjetet sociale. Kujtojmë këtu edhe faktin se Egla nuk bën pjesë tek ata personazhe që i pëlqen të ketë një adresë të famshme në rrjetet sociale.

Një tjetër personazh që është shpallur i preferuar është edhe aktori Jul Deda. Me lojën e tij në Big Brother, Juli tashmë e ka treguar se është një nga pretendentët për çmimin e madh. Këtë javë, aktori ka shtuar 1 mijë ndjekës në rrjetet sociale, duke e çuar shifrën në 439K. duhet theksuar fakti se aktori është edhe personazhi që ka më së shumti ndjekës në Instagramin. Karriera e gjatë si dhe suksesi ka pasur, ka bërë që Juli të përkthehet me ndjekës të shumtë në rrjetet e tij sociale.

Shumë e komentuar në rrjet është dhe Ilnisa Agolli. Që nga java e kaluar, gazetarja ka shtuar 3.2K në numrin e ndjekësve. Ilnisa që kur ka hyrë brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”, ka qenë mjaft e afërt me një tjetër banor, Meriton Mjekiqin. Ky i fundit ka fituar 2 mijë ndjekës. Veç romancës që ky çift po zhvillon në Big Brother, të dy kanë krijuar tashmë edhe ndjekësit e tyre.

Roza Lati ka qenë po ashtu protagoniste e shumë debateve, javën e kaluar me Ledjonën. Megjith atë, në “Instagram”-in e saj shifrat nuk kanë ndryshuar, duke qëndruar në të njëjtat shifra. Tregues ky, që flet për mënyrën sesi janë perceptuar këto debate nga publiku i gjerë.

Astrologia Meri Shehu ka shtuar 500 ndjekës dhe tani numëron 13.9K. Në ndryshim nga java e kaluar, kur kishte fituar vetëm 100 ndjekës, këtë javë Vesa Smolica ka fituar plot 4.1K ndjekës.

Rike Roçi nga ana tjetër ka fituar plot 3 mijë ndjekës dhe tani numëron 126K. Debati i fortë që ajo pati m e Ilnisën, bëri që shumë ta mbështesnin. Mbështetje kjo që është pasqyruar edhe në Instagramin e saj.

Po ashtu Heidi Baci rezulton me një numër të madh rritje, prej plot 6.1K. Banorja e cila ka mbërritur nga Italia për Big Brother, po vijon të ketë një rritje me hapa të shpejt në rrjet, duke nisur të krijojë kështu tifozerinë e saj. Kujtojmë se Heidi po komentohet shumë për një romancë të mundshme me Romeo Veshaj.

Dy të rinjtë po shfaqen gjithnjë e pranë tyre, duke pranuar pëlqimin që kanë ndaj njëri-tjetrit. Megjithatë, deri më tani puthja mes tyre nuk ka ndodhur. Banori që më së shumti ka shtuar ndjekës këtë javë është aktori Romeo Veshaj. Edhe për këtë javë, ai mban vendin e parë me plot 10 mijë ndjekës më shumë dhe tani ka 305K.

Si një ndër personazhet më të pëlqyer dhe më aktiv në rrjetet e tij sociale, shifrat për Romeon kanë kapërcyer ndjeshëm këtë javë. Madje, shpesh në rrjetet sociale, komentuesit janë shprehur se shumë prej banorëve që kanë rritje të mëdha në “Instagram”, blejnë ndjekësit.