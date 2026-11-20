Jona ka ndarë me Vëllain e Madh një informacion që lidhet me periudhën para se të futej në shtëpinë e Big Brother, duke zbuluar se Edita e kishte kontaktuar përpara se të dyja të bëheshin banore.
Ajo shpjegoi se komunikimi mes tyre kishte ndodhur nëpërmjet një miku të përbashkët, por një takim fizik nuk kishte ndodhur kurrë, pasi Jona kishte refuzuar të bënte ndonjë planifikim para hyrjes në lojë.
Të lidhura
None found
“Para se të hyja në Big Brother, unë dhe Edita kishim një njohje të përbashkët. Ajo kishte shprehur dëshirën për t’u takuar, por takimi nuk u realizua sepse unë preferoja të prisja dhe të shihja si do të zhvilloheshin dinamikat brenda shtëpisë. Editen nuk e kam njohur personalisht.
Kishim një mik të përbashkët, i cili më njoftoi në telefon se edhe ajo do të bëhej pjesë e programit. Unë i thashë se nuk më interesonte të bëja plane paraprake, sepse nuk jam nga ata persona që organizojnë gjithçka që më parë. Në radhë të parë, dua t’i shoh gjërat me sytë e mi dhe, në radhë të dytë, preferoj që ngjarjet të ecin në mënyrë spontane”, rrëfeu Jona.
Të gjitha hollësitë i gjeni në videon e mëposhtme: