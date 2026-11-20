Gjatë darkës së të nominuarve në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova”, banorët iu përgjigjën pyetjeve të ardhura nga publiku. Jona u pyet nëse do të pranonte të ishte zgjedhja e tretë e Fuegos.
Kjo pyetje erdhi pasi Fuego kishte shprehur më herët një pëlqim për të.
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Jona e përjashtoi menjëherë këtë mundësi, duke thënë se nuk ndjen tërheqje ndaj tij dhe se nuk e sheh që raporti i tyre të shndërrohet në një lidhje, edhe pse kjo mund t’i sillte përfitime në lojë.
“I kam sqaruar gjërat me Fuego. I kam thënë që nuk më pëlqen dhe as që e shoh lidhjen tonë të shkojë në atë drejtim. Ai ka qenë shumë dakord dhe e ka pranuar. Unë i thashë që për më shumë jo”, ka deklaruar Jona.
Momentin e plotë nga darka e të nominuarve mund ta ndiqni në video.