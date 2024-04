Jetmiri i vendosur: E shikoj veten dorë për dore me Françeskën në finale

Dita sapo ka nisur për banorët e shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri, ku Jetmiri, Françeska dhe Liami kanë nisur të flasin për dinamikat e lojës.

Teksa kanë komentuar për nominimet që kanë ndodhur përgjatë kësaj periudhe në shtëpi, në një moment Jetmiri është shprehur se nuk ndjehet i rrezikuar as ai dhe as Françeska madje është shprehur se e shikon veten dorë për dore me Françeskën në finale.

“E mendoj të mirën time si s’e mendoj. E shikoj veten dorë për dore me Françeskën në finale.”