“Je vetëm tule”, plas debati mes Ermionës dhe Oltës: Po të përdor Luizi

Situata mes banorëve në shtëpinë me të ndjekur në Shqipëri është tensionuar, vetëm pak orë para spektaklit të mbrëmjes së Big Brother Vip Albania.

Këtë herë Olta ka debatuar ashpër me Ermionëm dhe arsyeja e sherrit është Luizi.

Olta akuzon Ermionën se ajo nuk po bën lojën e saj, port ë Luizit dhe se po përdoret nga ky I fundit.

Ndërsa Ermiona i tha Oltës se ajo di të thojë vetëm të vërtetën, gjë që Olta nuk e bën.

Pjesë nga debati:

Ermiona: Do të them të vërtetën deri në rrëzë të kockës. E di rrëzën e kopckës to mi. po ti s;ke kockë, ti je vetëm tule.

Olta: Ti nuk ke mednimin tënd. Mos bë zi e zgjuar, që po bën lojën tënde.Luizi të ka në dorë. Je thjesht një njeri në dorën e Luizit. Ti dhe unë nuk kemi një mardhënie të ndërtuar nga fillimi. Unë jam përpjekur disa herë por ti nuk do, sepse nuk të lë Luizi. Luizi po të përdor, të ka fuutur të bësh luftë me mua.