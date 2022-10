“Pro apo kundër jetesës me vjehërrit?”, Orinda Huta është e prerë në përgjigjen e saj (FOTO LAJM)

Orinda Huta dhe Turjan Hysko janë një ndër çiftet me lidhjen më të gjatë në showbizin shqiptar. Prej një viti, ata janë bërë prindër të një vajze, të cilën e kanë pagëzuar me emrin Atara.

Kjo ka bërë që çifti të jetë edhe më aktiv në rrjetet sociale. Madje, Orinda herë pas here i jep mundësinë fansave të bëjnë pyetjet që dëshirojnë.

Së fundmi, njëri prej tyre, e ka pyetur nëse është pro apo kundër jetesës me vjehrrit. Padyshim që moderatorja ka folur shumë hapur, duke thënë se është kundër, pasi nuk ka rehati për askënd.

“Xhan shume. Jam kunder. Edhe vjehrra ime eshte kunder, nuk ka rehati per askend nese s’eshte ne shtepine e vete. Ndihmen me te madhe e marr nga ajo por e di qe s’ka si qetesia e shtepise vete”, ka shkruar Orinda përmbi një foto të ëmbël, ku shfaqet me mamin e Turit dhe të bijën./albeu.com/