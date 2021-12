“Janë puthur dhe janë hedhur në pishinë”, banorët përshkruajnë “takimin” e Donaldit me Beatrixin (VIDEO)

Që me hyrjen e tij në “Big Brother VIP”, Donald Veshaj është kthyer në një ndër personazhet e shoëbizit më të përfolur. Fillimisht me Bora Zemanin dhe takimin e tyre romantik që emocionuan një publik të tërë, e së fundmi me afrimitetin me Beatrixin dhe skenat intime që nuk po priten fort mirë nga publiku.

Mbrëmjen e djeshme, banorët janë ndarë në çifte dhe më pas u është dashur që t’u përgjigjen disa pyetjeve pikante. Nëse zgjidhnin që të mos përgjigjeshin, atëherë do të pinin.

Siç pritet, një ndër çiftet ishte Donaldi me Beatrixin dhe banorët e tjerë kanë patur dyshimet e tyre se si ka shkuar takimi.

Beniada e përshkruan kështu:

“Kanë ardh ato pyetjet pak më pikante, Donaldi i ka thënë Beatrixit të pëlqej. Donaldi është çuar e ka puthur dhe nga emocionieet janë hedhur në pishinë”./albe.com/

Në të vërtetë lojë e Beatrixit dhe Donaldi ishte mjaft pikante, dhe jo për pyetjet, por për përgjigjet.

Pjesë nga biseda:

Donaldi: Trego emrin e djalit ose vajzës për të cilin ke fantazuar Brenda shtëpisë.

Beatrix: Mundt ë kem patur nja dy…

Donaldi: Hë thuaje. Çfarëdolloj gjëje që të jetë, kushdo që të jetë.

Në këtë moment Beatrix i jep dorën Donaldit, duke nënkuptuar se është ai për të cilin ajo ka fantazuar.

Donaldi bëri të njëjtin veprim kur Beatrix e pyeti se cili ishte personi që e tërheq më shumë seksualisht, duke e shprehur hapur se ishte ajo e madje i tha se ka trup shumë të bukur.

Pas kësaj ata janë larë sërish në dush së bashku duke u shfaqur gjithnjë e më të afërt.