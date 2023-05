“Jam e kulluar”, Olta, Tea dhe Zhaku i “përvishen” Kiarës: Shfrytëzon Luizin, materialiste do të dali si e mirë

Post BBV ka ringjallur edhe njëherë debatet e banorëve që duket se nuk kan ndërmend ti japin fund as pas mbarmit të reality shoët.

Kanë qenë Zhaklina, Olta dhe Tea që kanë vënë Kiara Titon me shpatulla pas murit.

“Jam e kulluar”, tha Kiara duke nxitur Oltën të shpërthej.

“A je e kulluar. Ti je bashkëfajtore me atë që i thotë fjalët e urta, nëse i pranon.Nuk dua të dal vajza e mirë e kulluar. Ajo do të dali m mish e me shpirt vajza e mirë dhe e kulluar. Luanesha jote. Është një nga ata që të ka shfrytëzuar për famën që ka marrë. Ktë e thotë gjithë Shqipëria. Kjo e kulluara. Je materialiste. Nuk të bën unaza në gisht.”, tha Olta.

Po fytyrën tënde”, ishte pyetja që i bëri Zhaku disa herë dhe nuk mori asnjë përgjgije.

Më pas tema e kërcënimit ndaj Teas dhe Zhakut ku Kiara ka thënë se do shihen në gjyq për shpifje.