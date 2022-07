“Ja si bëhet e keqja, përnjëherë”, Flor Binajt i ndodh “e papritura” në plazh, përfundon si mos më keq (VIDEO)

Flor Binaj na ka vërtetuar së fundmi se është larguar nga Portokallia, por ja nga humori. Teksa po shijon ditët e verës në plazh, ai ka bërë edhe një video për të argëtuar ndjekësit me humorin e tij që i ka munguar prej muajsh ekranit.

Në pak seconda, ai ka përshkruar sikletet e plazhit, lagien me ujë në mes të të shijuarit rrezet e diellit dhe përfundimi si mos më keq, një grusht rërë në fytyrë.

Për më tepër ndiqni videon:

Kujtojmë se pasi u largua nga Portokalli me mjaft bujë, Flor Binaj pak ditë më parë bashkë me Arilena Arën mbyllën me sukses sezonin e parë të emisionit investigative “Piranjat”, nga ku i shkuan “këmba-këmbës” shumë denoncimeve./albeu.com/