“Isha në fundin tim”, Selena Gomez tregon problemet me shëndetin mendor

Selena Gomez ka rrëfyer së fundmi për shëndetin e saj mendor në të kaluarën, periudhë e cila siç tregon ajo nuk do të kishte kaluar pa ndihmën e familjes që i qëndroi pranë dhe specialistëve.

“Më mërzit të dëgjoj gjërat që thosha për veten time në fillim të karrierës sime. Më mërzit. Unë mendoj se të gjithë mund të lidhen me atë ndjenjë. Është e rëndësishme të flisni me veten me mirësi. Por nuk mendoj se e kuptova këtë në fillim”, tha ajo në një intervistë.

Ajo më pas shpjegoi se kur filloi të merrej me shëndetin e saj mendor kuptoi se sa e vështirë ishte ta kalonte e vetme këtë periudhë.

“Kishte njerëz që kujdeseshin për mua më shumë se unë për veten time dhe donin që unë të bëja gjëra për të cilat nuk isha gati. Isha në fundin tim. Doja të bëja gjërat në kohën që do të zgjidhja”, shtoi artistja.

Gomez gjithashtu pranoi se nuk mund ta detyrosh dikë të marrë trajtim nëse nuk është gati ta bëjë vetë.