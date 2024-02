Ish-konkurrentja e “BB”: Heidi është e mirë dhe e bukur por nuk e shoh fare me Romeon

Në emisionin “Live from Tirana” sot ishte e ftuar nëpërmjet një lidhjeje telefonike ish-konkurrentja e “BB”, Genta Gjalpi. Mbrëmjen e djeshme spektakli nisi me përplasjen mes Meritonit dhe Ledjonës që u duk sikur Meritoni po përdorte emrin e vajzës së saj.

Një pjesë nga intervista:

Ndërkaq, si e sheh Genta marrëdhënien e krijuar mes Ilnisës dhe Meritonit?

Ilnisa më është dukur më e përfshirë. Tek Meritoni nuk shoh asgjë. Meritoni e ka qejf Ilnisën sa kam qejf unë brokolin.(qesh)

Raporti Sara-Bardhi dhe hyrja e motrës së këngëtarit, si e komenton Genta?

Bardhi i qetë është edhe jashtë, dëgjon shumë dhe flet pak. Lidhja me Sarën më duket si tërhiq e mos e këput. Më pëlqeu qëndrimi i motrës së tij, nuk e uli figurën e Sarës, nuk donte ta takonte për arsyet që i tha qartë por i tha Bardhit ndiq zemrën dhe intuitën tënde.

Eliminimi i Gracianos, si i është dukur Gentës loja e ish-banorit?

Do të doja ta kishte marrë pak më shtruar, do të ishte aty brenda nëse do e kishte marrë.

Unë e dija që Romeo do lidhej më dikë që pa nisur Big Brother. Ai nuk rri dot vetëm për një kohë aq të gjatë, nuk më duhet e habitshme. Nuk më duket lidhje që do zgjas shumë. Mendoj se do një femër më të fuqishme nga ana e showbizit, Heidi nuk njihet fare. Ndoshta dhe ka ndryshuar por nuk e mendoj, vesi vdes me shpirtin.(qesh) Heidi është e mirë dhe e bukur por nuk e shoh fare me Romeon. Nuk e vë në dyshim që kanë kimi dhe pëlqehen.

Më pranë finales cilët banorë sheh Genta?

Ledjona, Ilnisa, Romeo, vajzat nga Kosova më pëlqejnë shumë si dhe Roza.