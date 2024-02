Ish-konkurentja e “Big Brother” bën deklaratën e fortë: Pasi dola jashtë rashë në depresion…

Ish-banorja e “Big Brother Vip”, Mikela Pupa, në një intervistë, ka rrëfyer disa nga detajet më personale të jetës së saj.

Ajo u shpreh në emision që pas përfundimit të “BBV2”, ka rënë në një depresion nga i cili ka bërë dhe disa seanca me psikologen, pasi e pati të vështirë ta kalonte.

Mikela: “Që më bën për të qarë, do them situatën jo më të keqe të jetës sime, por një situatë që ka qenë së fundmi është mbas daljes së Bigut para një bllokim në jetën time sa mu deshën disa seanca me psikologen dhe dy njerëz shumë të dashur që unë i dua fort dhe kanë ndenjur gjithmonë pranë meje, njëri është i dashuri im dhe Xhoin që e dua pafund. Këta njerëz më kanë kthyer buzëqeshjen dhe energjinë pozitive që pata nevojë. Mund të them që isha tamam në depresion, nuk doja të dilja askund, nuk dilja nga shtëpia, nuk doja të flisja me asnjë njeri dhe këto dy që rrinin me mua i thosha ikni se nuk dua t’ju kem këtu.

Ndoshta kanë qenë streset e akumuluara, traumat gjatë gjithë jetës dhe kur rri në një ambient aq të mbyllur dhe pastaj del nga aty dhe Bigu të ndryshon shumë si personazh, të ndryshon perceptimin për jetën, të ndryshon gjërat që mendon se ishin të rëndësishme, pastaj kupton që nuk janë fare të rëndësishme. Mua më ndryshoi shumë në shumë drejtime, fillova t’i jap më shumë rëndësi gjërave shpirtërore sesa atyre materiale”.