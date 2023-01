“Inteligjente si Beatrix, besnik si Donaldi…”, Luizi e nis ditën duke ironizuar banorët e vjetshëm të BB VIP (VIDEO)

Dita sot për banorin me të komentuar të “Big Brother VIP” ka nisur me humor, por më tepër me ironi. Kjo ironi që Luiz Ejlli e ka karakteristike të tij, këtë herë nuk ka qenë për asnjë nga konkurrentët e tij, por për ish-banorët e Big Brother.

Ai ka thënë se femrën perfekte e do me 4 karakteristika, dhe këto karakteristika i ka gjetur të banorët e “Big Brother” të sezonit të kaluar.

“Mendoje me gjet femrën ideale. E doja inteligjente si Beatrix, besnik si Donaldi, të sinqertë si Monika dhe të drejtpërdrejtë si Arjola”, tha ai mes të qeshurash e ironisë./albeu.com/