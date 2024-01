Instagram po teston një veçori të re, çfarë sjell këtë herë platforma e mediave sociale?!

Instagram po teston një veçori të re të quajtur Flipside. Kjo veçori i lejon përdoruesit të krijojnë një seksion privat të profilit të tyre për të ndarë përmbajtjen personale ekskluzivisht me miqtë e zgjedhur.

Flipside është një veçori e ngjashme me konceptin e Finsta, ku përdoruesit mbajnë një pjesë të veçantë, më private të profilit të tyre nga profili i tyre kryesor publik.

Funksioni i ri i lejon përdoruesit të krijojnë lehtësisht një hapësirë ​​private, e cila do të jetë e disponueshme vetëm për miqtë e tyre të ngushtë ose të zgjedhur. Për shembull, përdoruesit do të mund të kenë një fotografi të ndryshme profili, emër dhe biografi për “anën private” dhe do të jenë në gjendje të kontrollojnë se kush e shikon përmbajtjen e tyre në Flipside.

Gjithashtu, ekziston një opsion për të “filluar nga e para” dhe për të “fshirë të gjithë përdoruesit”, raportojnë mediat e huaja.

Hyrja në Flipside të dikujt kërkon të prekni një buton ose të rrëshqitni poshtë në profilin kryesor. Kjo krijon një hapësirë ​​të veçantë ku përdoruesit mund të ndajnë përmbajtjen në mënyrë më selektive.

Në nëntor 2023, Instagram zgjeroi funksionin e tij “Miqtë e ngushtë”, duke i lejuar përdoruesit të ndajnë histori private në burimin kryesor. Flipside duket se po e çon më tej këtë koncept.

Funksioni i ri është ende në fazën e testimit, kështu që Instagram nuk ka konfirmuar ende një datë zyrtare të lancimit.