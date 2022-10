“Ia dedikoj atij këtë natë!”, Sara kërcen këngën e Ledrit në DWTS: Do doja të ishte ai në vend të balerinit

Sara Hoxha ka kërcyer pak momente më parë në skenën e “Dancing With The Stars” dhe kjo mbrëmje ka qenë super speciale për të. Koreografia ishte krijuar pikërisht me këngën “Shko”, kur Ledri Vula ngriti kupën si fitues i “Top Fest” në vitin 2015.

Ajo tha se ishte shumë e emocionuar dhe e lumtur me kërcimin. Më tej, Sara theksoi se performanca e saj ishte shumë e vecantë për të dhe këtë natë ia dedikon Ledrit.

“Për mua është shumë e veçantë të performoj këngën e Ledrit. Këtë natë dua t’ia përkushtoj Ledrit”, tha Sara.

Blogerja ka qenë e ftuar në “Wake Up” se fundmi ku ka ndarë disa detaje interesante në lidhje me jetën e saj personale dhe planet e ardhshme me Ledri Vulën.

Dyshja janë prindër të një vajze të quajtur Poem Blu, e cila nuk është e panjohur për publikun shqiptar. Mirëpo e pyetur nëse është në planet e tyre një fëmijë tjetër, Sara nuk hezitoi të shprehnte një dëshirë të saj të moçme, për ta bërë Poem me një motër.

“Po patjetër, por kam një kontratë me Xhixhin. Po patjetër kam shumë dëshirë t’i bëj dhe një motër. Mendoj se duhet një motër. Unë i kam xhelozuar gjithmonë vajzat që kishin një motër, se unë kam një vëlla,”-shtoi Sara.