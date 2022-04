I lidhur me “sozinë” e saj, Kim Kardashian flet për herë të parë për të dashurën e Kanye West

Kim Kardashian ka folur më në fund për të dashurën e re të ish-bashkëshortit të saj Kanye West, Chaney Jones. 41-vjeçarja ishte e ftuar në podcast-in “Not Skinny Not Fat” të Amanda Hirsch, ku ajo u pyet për Jones, të cilën e kanë krahasuar me të.

Reperi ishte parë për herë të parë me Jones në Janar ndërsa ishte ende në lidhje me aktoren Julia Fox. Hirsch e pyeti se si ndihet kur shikon se vajza e fundit me të cilën është shoqëruar Kanye ka një ngjashmëri të madhe për të.

“Jo. Unë thjesht dua që ai të jetë i lumtur dhe ajo duket si më e ëmbla”, tha Kim, duke shtuar: “Çfarëdo që të bën të lumtur, nuk më intereson çfarë është”, duke shtuar se ndihet e lumtur për romancën e re të ish burrit të saj, me të cilin ka katër fëmijë.