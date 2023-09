“I ka rënë minifundi se…”, Luizi bën komentin e papritur në foton provokuese të Kiarës

Kiara Tito dhe Luiz Ejlli janë padyshim një ndër çiftet më të përfolura në median rozë, sigurisht për faktin se kanë krijuar marrëdhënien e tyre në një format televiziv.

Të dy mjaft aktiv në profilet e tyre në rrjetet sociale dhe së fundmi vëmendjen e ka marrë një koment i Luizit në foton e Kiarës.

Kjo e fundit ka pozuar provokuese, me një fund mini i cili lejon të shihet edhe një pjesë e të brendshmeve të moderatores.

“Ështe dobësuar, prandaj i ka rënë pak minifundi. Faleminderit për mirekuptimin”, shkruan Luizi dhe si çdo here me mijëra shqiptar i kanë dhënë like komentit të tij./albeu.com/