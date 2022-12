I dha fund fejesës shumëvjeçare për Elhaidën? Ish-partnerja e balerinit ishte aty në nisjen e DWST (FOTO LAJM)

Nata gjysmëfinale e “Dancing With The Stars” u bë mjaft romentike mbrëmjen e djeshme. Këngëtarja Elhaida Dani dhe balerini Ledian Agallijaj konfirmuan lidhjen e dashurisë me një puthje mjaft pasionante në skenë.

Prej kohësh flirti mes tyre ishte i dukshëm edhe pse ata zgjodhën ta pranonin vetëm një natë para finales.

Por është e pashmangshme të kujtojmë lidhjen shumëvjeçare të balerinit e cila jo rrallëherë ka zënë titujt kryesorë të mediave rozë.

Për shumë vite, Ledjani ka qenë në lidhje dashurie me bukuroshen e quajtur Ditjona. Albeu.com konfirmon se në nisjen e DWTS, Ledjani dhe

Ditjona mbanin në profilet e tyre në Instagram fotot me njëri-tjetrin, të cilat janë fshirë së fundmi. Jo vetëm fotot, por tashmë kanë fshirë edhe njëri-tjetrin nga Instagrami.

Nga ana tjetër, ftuar në “Goca dhe Gra”, para nisje së “Dancing With The Stars”, Elhaida Dani pranoi se ka dikë në jetën e saj për të cilin nuk dëshironte të fliste më gjatë./albeu.com/