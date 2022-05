Këngëtarja e njohur, Kida dhe reperi shumë i dashur nga publiku, Ledri Vula, kanë bashkuar forcat.

Ata kanë publikuar në mesnatë projektin e ri muzikor të cilin e kishte paralajmëruar prej kohësh. Bëhet fjalë për këngën me titull “Tdu”, e cila është me ritme verore dhe plot energji. Gjithashtu, klipi është plot ngjyra dhe me shumë alegri.

“T’du” është prit shumë mirë nga publiku, të cilët ndonëse në pak orë kanë dhënë vetëm komente pozitive.