Hëna e Plotë tek Virgjëresha: Këto shenja do të kufizojnë dëshirat e tyre

Le të shohim, pra, cilat shenja do të kufizojnë dëshirat e tyre, për hir të domosdoshmërisë, me Hënën e Plotë në Virgjëreshë.

VIRGJËRESHA ♍

Me Hënën e Plotë në shenjën tuaj dhe praninë e Saturnit para jush, ka shumë mundësi që t’ju kapë një ankth për jetën tuaj personale dhe marrëdhëniet tuaja profesionale apo romantike. Fakti është se disa ndjenja të pamjaftueshmërisë ose çështje që ose nuk e dinit se ekzistonin ose nuk i keni kushtuar vëmendje do të dalin në sipërfaqe dhe tani do t’ju duhet t’i zgjidhni ato pa ndihmë nga dikush tjetër ose do të përballeni me një realitet që nuk e dëshironi, kështu që ju do të merrni vendimet përkatëse. Mund të keni prirje për t’u shkëputur nga të gjithë dhe gjithçka, pasi do të zbuloni se dëshironi diçka më shumë në jetën tuaj dhe ndoshta më shumë cilësi, ose do të gjeni veten në mes të gjërave që keni bërë ose nuk keni bërë, duke rezultuar në një ftohtësi në marrëdhëniet tuaja, madje edhe këputje përfundimtare.

PESHQIT ♓

E vërteta është se Hëna e Plotë që ndodh në boshtin tuaj do t’ju torturojë, pasi do të jeni mjaft të shqetësuar për marrëdhëniet tuaja. Nga ana tjetër, me klimën e përgjithshme jo të mirë, me vështirësi, pengesa, kërkesa apo shmangie të përgjegjësive dhe angazhimeve të mëtejshme, nuk përjashtohet përfundimi i një kontakti me një person me të cilin jeni afruar mjaft në periudhën e kaluar. Një ndryshim i planeve është gjithashtu i mundur dhe një person i ri mund të shfaqet në horizont, por rezultati i ndonjë prej marrëdhënieve tuaja do të jetë mjaft problematik.

SHIGJETARI ♐

Kjo Hënë e Plotë po vjen t’ju krijojë shumë telashe në biznesin tuaj, ku lojërat apo fjalët që janë thënë kanë krijuar një imazh negativ për ju, ndoshta duke pasur ndikim edhe në financat tuaja. Përveç kësaj, ka mundësi që të kritikoheni ashpër për diçka që nuk është faji juaj. Gjithashtu, do të ishte mirë që përpara se të merrni përsipër ndonjë gjë të re, të kërkoni një raport dhe analizë të detajuar, në mënyrë që të dini se çfarë detyrash dhe detyrimesh keni dhe nëse mund ta përballoni në kohë.

BINJAKËT ♊

Kjo Hënë e Plotë ju bën të humbni çdo pakujdesi dhe plogështi, si dhe besimin për personat që janë shumë pranë jush ose në fushën tuaj profesionale. Duhet të vendosni prioritete dhe të mbani orare strikte sepse vonesat do t’ju kushtojnë, si në shtëpi ashtu edhe në punë. Ndoshta do të dalin çështje që do t’ju duhet të merreni, në lidhje me familjen ose pronën tuaj, por edhe probleme me shtëpinë ose punën. Mund të keni probleme teknike, me një projekt që do të fillonte ose një lëvizje ose me shëndetin e dikujt shumë afër jush. E gjithë kjo duket se ju shqetëson fizikisht, ndaj sigurohuni që të mos kaloni kufijtë e qëndrueshmërisë suaj.

LUANI ♌

Është mirë që me këtë Hënë të Plotë të kufizoni fantazitë tuaja, si në atë romantik, ashtu edhe në atë financiar, sepse realiteti së shpejti do t’ju trokasë në derë. Një marrëveshje mund të anulohet ose ju refuzoni të vazhdoni nëse kushtet janë kufizuese, nuk merrni paratë që prisnit ose duhet të shpenzoni një shumë për të mbuluar urgjencat. E gjithë kjo ju krijon stres shtesë, ju detyron të bëni kompromis, të shkurtoni shpenzimet që dikur ju jepnin kënaqësi ose të gjeni një burim shtesë të ardhurash. Për më tepër, për shkak të tyre, do të ketë një ndikim negativ në jetën tuaj erotike-seksuale, pasi interesi juaj do të përqendrohet në problemet praktike dhe jo në dëshirat tuaja.

UJORI ♒

Me Hënën e Plotë në Virgjëreshë, qendra e gravitetit, përveç financave, do të bjerë edhe mbi romancën tuaj. Ka mundësi që një incident apo “borxhe të vjetra” qoftë me tatimet apo me bankat të kthehen në të arkëtueshme, që do të thotë se nuk do të mund t’i shpërfillni më dhe do të detyroheni të vazhdoni me një shlyerje. Nga ana tjetër, mund të lindin shpenzime të jashtëzakonshme që do t’ju nxjerrin jashtë buxhetit, si dhe do t’ju ulin pritshmëritë dhe do të kënaqeni me më pak të ardhura. Për sa i përket jetës tuaj të dashurisë, gjërat ndoshta nuk do të shkojnë mirë, ndoshta sepse keni pasur shumë pritshmëri për një person, i cili do të duket inferior ndaj rrethanave ose kërkesa e tij kryesore është të gjejë dikë që t’i zgjidhë problemet. Nëse jeni në një lidhje, mungesa e dëshirës seksuale nga partneri do ju bëjë të mendoni.